Boris Johnson teria deixado Família Real furiosa; entenda o motivo!

Com o título Unleashed (Libertado, em tradução livre) o recém publicado livro do ex-primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, teria deixado a Família Real Britânica furiosa.

De acordo com a revista In Touch Weekly, fontes próximas teriam relatado o desconforto dos membros da realeza ao saberem que Johnson afirmou em trechos do livro, que Elizabeth II sofria de uma forma de câncer nos ossos e que a monarca estava pálida e mais encurvada nos dois últimos encontros que tiveram. No atestado de óbito divulgado pela realeza, consta que a monarca morreu em decorrência da idade avançada, no entanto, o ex-ministro retrata outra causa:

Eu sabia há um ano ou mais que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e seus médicos estavam preocupados que a qualquer momento ela pudesse entrar em declínio abrupto. Ela parecia pálida e mais encurvada, e tinha hematomas escuros nas mãos e nos pulsos, provavelmente de soro ou injeções.

A fonte ainda afirma que tais alegações irritaram a Família Real pelas descrições sensíveis e gráficas feita por Boris, e que não o condenaram em público, mas que certamente, por trás das cortinas, todos estão enfurecidos.

Os representantes da monarquia não confirmaram as afirmações de Johnson sobre o suposto câncer de Elizabeth II. É importante destacar que o Rei Charles III está atualmente em tratamento contra a doença e no último mês de setembro, a Princesa Kate Middleton anunciou que havia concluído sua quimioterapia após ter sido diagnosticada com câncer no início desse ano.