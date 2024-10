Lula diz que pobre 'não é problema', mas solução: pouco dinheiro na mão de todos é crescimento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a população pobre não é um "problema" para o País, mas sim a "solução", basta dar ao povo oportunidade. De acordo com ele, pouco dinheiro na mão de todos significa crescimento e desenvolvimento nacional.

"Não sou economista, mas aprendi uma coisa na minha vida: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, analfabetismo, prostituição e violência. Agora, pouco dinheiro na mão de todos significa crescimento, desenvolvimento, elevação do nível de vida de cada um de nós", disse Lula nesta sexta-feira, 11, em evento de entrega de 113 ônibus escolares a municípios do Ceará.

De acordo com o presidente, a entrega feita nesta tarde não é um "favor" do governo federal à população. "É cumprindo da nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro com muito amor e carinho", defendeu.

Lula afirmou que a população pobre quer ser "enxergada" pelo Executivo federal. "Dizer que pobre sofre para ganhar o céu quando morre? Não! A gente quer viver bem agora", comentou.