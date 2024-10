Santander cria site para que cliente bloqueie rapidamente app em celular roubado

O Santander Brasil criou um site para que os clientes bloqueiem de forma rápida o acesso aos aplicativos e cartões do banco através de celulares roubados. A página pode ser acessada por qualquer dispositivo com acesso à internet, e o cliente precisa digitar apenas o CPF e a senha de acesso ao aplicativo do banco. O pedido é validado com o uso de biometria facial, para atestar que está sendo feito pelo titular da conta.

Chamado de Bloqueio Imediato, o site (http://www.santander.com.br/bloqueioimediato/login) fica hospedado no mesmo domínio do acesso ao banco, e é um canal adicional para bloqueio aos acessos pelo cliente em caso de roubo ou furto. Segundo o Santander, esse canal permite "fechar a porta" em menos de um minuto.

O executivo à frente da área de Antifraude do banco, Cristiano Moura, afirma que usar um site, e não outro aplicativo, facilita o bloqueio pelos clientes nas situações de furto, roubo ou perda mais comuns, como nas ruas ou em shows musicais. Será possível bloquear apenas a conta, somente os cartões de crédito e débito associados a ela ou todos eles.

"Trouxemos o conceito de autosserviço, sem a necessidade de ligar para uma central e eventualmente cair em uma fila em um dia de maior demanda", diz ele.

De acordo com ele, os modelos criados anteriormente para os bloqueios, que continuam existindo, levavam poucos minutos. O Bloqueio Imediato é um reforço.

Outra barreira que o banco espera superar é da memorização dos canais de contato em situações de perda dos aparelhos. Se o cliente está sem o cartão, é muito provável que não tenha acesso fácil aos números das centrais telefônicas de atendimento, por exemplo.

"Ele vai poder entrar no Google e buscar 'bloqueio imediato Santander', e o site virá logo de cara", diz o executivo de Cyber Security do banco, Leandro Granja.

O serviço também complementa o Celular Seguro, lançado pelo governo federal no final de 2023 e que teve 2 milhões de cadastros até agosto, com 68 mil alertas de bloqueio. O programa do governo bloqueia todo o aparelho, não apenas os aplicativos, e envia aos bancos um aviso para que fechem o acesso às contas logo após a notificação do usuário.

Uma diferença entre os dois serviços é que o Celular Seguro exige cadastro prévio, enquanto o site do Santander dispensa essa exigência. Além disso, não bloqueia a conta, mas sim o uso através daquele aparelho.

Nos próximos meses, o banco deve passar a notificar os clientes sobre transações financeiras feitas através do aplicativo e que tenham alto risco de ser golpe ou fraude. Em um exemplo, o Santander alertará quando o cliente estiver fazendo um Pix enquanto fala ao telefone. Neste caso, ele poderá escolher se continua ou não com a operação.