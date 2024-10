Turista morre e outros 12 são resgatados de mina de ouro desativada nos EUA

Uma pessoa morreu e 12 pessoas foram resgatadas após ficarem presas por cerca de seis horas no fundo de uma antiga mina de ouro no Colorado, nos Estados Unidos, quando um elevador apresentou mau funcionamento no local turístico, disseram as autoridades.

O elevador estava descendo para a Mina de Ouro Mollie Kathleen, perto da cidade de Cripple Creek, quando teve um problema mecânico cerca de 152 metros abaixo da superfície, criando um "perigo grave para os participantes", disse o xerife do Condado de Teller, Jason Mikesell. A identidade da vítima e causa de sua morte não foram imediatamente fornecidas.

Os 12 adultos que ficaram presos cerca de 305 metros abaixo do solo tiveram acesso à água e usaram rádios para se comunicar com as autoridades, que lhes disseram que havia um problema no elevador, disse Mikesell.

Mikesell afirmou que as autoridades ainda não sabem o que causou o mau funcionamento e que uma investigação está em andamento. Engenheiros trabalharam para garantir que o elevador estivesse funcionando com segurança novamente antes de trazer os visitantes presos de volta. Eles estavam preparados para trazê-los por corda, se necessário, caso não conseguissem consertar o elevador.

Trajeto no elevador leva dois minutos

O incidente, que foi relatado às autoridades por volta do meio-dia, aconteceu durante a última semana da temporada da Mina de Ouro Mollie Kathleen antes de fechar para o inverno, disse Mikesell.

No início da tarde, enquanto os 12 estavam presos no fundo, outras 11 pessoas que estavam no elevador foram resgatadas. Quatro tiveram ferimentos leves, mas o xerife não deu detalhes sobre como eles ficaram feridos.

O passeio de elevador normalmente leva cerca de dois minutos, viajando cerca de 152 metros por minuto, de acordo com o site da mina.

Mikesell disse que a última vez que houve um incidente foi na década de 1980, quando algumas pessoas ficaram presas no elevador. Ninguém morreu naquele incidente.

As minas que operam como atrações turísticas no Colorado devem designar alguém para inspecionar as minas e os sistemas de transporte diariamente, de acordo com a Divisão de Recuperação, Mineração e Segurança do estado. Mikesell disse que não sabia a data da última inspeção. Os registros das inspeções não estavam imediatamente disponíveis online. O governador Jared Polis enviou recursos estaduais, incluindo uma equipe de resgate de minas.

Cripple Creek é uma cidade de cerca de 1.100 habitantes nas Montanhas Rochosas a sudoeste de Colorado Springs. A mina foi inaugurada em 1800 e fechada em 1961, mas ainda oferece passeios. Seu site descreve um passeio de uma hora no qual os visitantes descem 305 metros. Ele diz que eles podem ver veios de ouro na rocha e andar de bonde subterrâneo.

Uma mulher chamada Mollie Kathleen Gortner descobriu o local da mina em 1891 quando viu quartzo misturado com ouro, de acordo com o site da empresa.