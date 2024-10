Candidata de Curitiba não entrega material e fica sem horário eleitoral no rádio

Cristina Graeml (PMB), candidata à prefeitura de Curitiba, não participou do horário eleitoral gratuito nas rádios. A candidata não entregou o material em tempo hábil para a transmissão. As emissoras veicularam o programa do vice-prefeito e candidato, Eduardo Pimentel (PSD).

Procurados pela reportagem do Estadão, tanto a candidata quanto o partido não haviam dado uma resposta até a publicação deste texto.

A emissora de rádio curitibana, Banda B, confirmou em seu portal que a propaganda não foi ao ar. "Cristina não entregou o programa para a veiculação nas emissoras de rádio, esta manhã", escreve. A emissora ainda relata que a candidata cancelou uma entrevista sob a justificativa de gravar os materiais.

Durante o primeiro turno a candidata não tinha tempo de rádio e TV por seu partido não ter representantes no congresso nacional. Em diversas falas a candidata reclamou de sua situação.

Já no segundo turno, o horário eleitoral é dividido igualmente entre os postulantes. São duas aparições de 10 minutos por candidatos por dia, até o dia 25 de outubro.

No primeiro turno, Pimental terminou na frente com 313.347 votos (33,51%), já Cristina alcançou 291.523 (31,17% ).