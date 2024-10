CVM e ABCripto lançam ferramenta para evitar fraudes em ofertas de investimentos

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) coloca no ar nesta sexta-feira, 11, a ferramenta ContraGolpe, voltada para a proteção de investidores diante de fraudes em ofertas de investimentos. A iniciativa foi construída em parceria com a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABcripto).

Após responder perguntas simples feitas pela plataforma, o investidor recebe uma avaliação do risco de fraude, com orientações educativas sobre os principais pontos de atenção.

"O ContraGolpe oferece um ponto de partida valioso para que cada usuário possa investigar mais profundamente e buscar orientação de profissionais certificados. É importante lembrar que a ferramenta não garante a segurança do investimento nem substitui a pesquisa mais detalhada por parte do investidor", afirma em nota Bernardo Srur, presidente da ABcripto.

O projeto faz parte do acordo de cooperação estabelecido entre a ABCripto e a CVM, que tem como objetivo ampliar a educação financeira no Brasil e desenvolver campanhas educacionais sobre novas tecnologias financeiras, como blockchain, criptoeconomia e as finanças descentralizadas (DeFi).

"Diante de um cenário tecnológico em constante evolução, é essencial oferecer mecanismos que capacitem os investidores a reconhecer fraudes potenciais e a tomar decisões mais seguras e conscientes", disse Nathalie Vidual, superintendente de orientação aos investidores e finanças sustentáveis da CVM.

A autarquia lançou o ContraGolpe durante a Semana Mundial do Investidor 2024 (World Investor Week - WIW), evento promovido pela Organização Internacional das Comissões de Valores (Iosco).