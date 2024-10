Aneel informa que Âmbar Energia assinou termo para assumir controle da Amazonas Energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a Âmbar Energia, do Grupo J&F, assinou na quinta-feira, 10, o termo de transferência de controle da distribuidora Amazonas Energia, que é administrada atualmente pela Oliveira Energia.

A operação foi viabilizada pela Medida Provisória 1.232/2024, que flexibilizou regras para possibilitar o acordo, e expirou na quinta-feira. Havia um impasse quanto à confirmação da transferência, já que a empresa pleiteava a aprovação do acordo por toda a diretoria colegiada da agência reguladora, e não apenas pelo diretor-geral, Sandoval Feitosa, que o fez sob judice.

Feitosa chegou a dizer que sua decisão monocrática poderia perder a validade se a decisão judicial que obrigou a operação fosse derrubada, anulando os efeitos da assinatura do contrato com a Âmbar.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, no entanto, que a solução desejada pela empresa do ficou mais improvável após o diretor Ricardo Tili pedir férias e o diretor Fernando Mosna declarar a própria suspeição para avaliar o tema, de acordo com interlocutores.

Atualmente, apenas quatro das cinco cadeiras da diretoria da Aneel estão preenchidas.