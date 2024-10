Como fica a situação da seleção nas Eliminatórias da Copa após vitória sobre o Chile

A vitória de virada do Brasil por 2 a 1 sobre o Chile, na noite desta quinta-feira, no estádio Nacional de Santiago, veio em bom momento para a seleção. Precisando se recuperar depois de resultados negativos, a equipe de Dorival Júnior somou três pontos, que fizeram o time saltar para a quarta posição da tabela. São quatro vitórias, um empate e quatro derrotas em nove jogos.

Com o resultado desta quinta, o Brasil soma 13 pontos. A seleção está um à frente de Equador e Bolívia que estão na quinta e sexta posições, respectivamente, empatados com 12 pontos. Argentina, com 19 pontos, Colômbia, com 16, e Uruguai, com 15, ocupam os três primeiros lugares.

É improvável que o Brasil não se classifique para Copa de 2026 considerando que os seis primeiros garantem vaga na competição e o sétimo disputa a repescagem. Ou seja, entre os 10 países que disputam as eliminatórias, os 6 primeiros se classificam de forma direta e o 7º ainda tem mais uma chance de conquistar a vaga.

Nas edições anteriores das Eliminatórias, apenas os quatro primeiros colocados conseguiam a vaga, e o 5º ia para a repescagem. Neste novo cenário, devido à ampliação da Copa do Mundo, a situação do Brasil é mais tranquila. Somente uma campanha catastrófica não levaria o Brasil ao Mundial de 2026.

O próximo compromisso do Brasil é contra o Peru, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na terça-feira, às 21h45. Esse jogo encerra o primeiro turno das Eliminatórias. Depois dessa partida a seleção volta a campo pela competição em novembro, nos dias 14 e 19, contra a Venezuela fora de casa e o Uruguai, em casa, respectivamente.

Os compromissos contra Uruguai e Venezuela dão início ao returno das Eliminatórias. A partir de então vão faltar mais seis rodadas que serão disputadas entre março e setembro de 2025.