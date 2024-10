Presidente do PSG sai em defesa do Mundial de Clubes e dispara: 'Se tem queixa, não jogue'

Na contratação de grande parte dos clubes europeus, o Paris Saint-Germain, através do presidente Nasser Al-Khelaïfi, mostrou-se favorável a realização do Mundial de Clubes, competição que começará a ser disputada, com 32 participantes, a partir de 2025. Além de sair em defesa da competição, o dirigente aproveitou para alfinetar aqueles que não se empolgaram com a criação do torneio.

"Os jogadores ou clubes que tenham queixas, que não joguem. Se você tem uma queixa, não jogue. Antes reclamavam porque eram só dois clubes ou porque eram só dois por país. Agora isso parte dos jogadores. É claro que temos que respeitar e proteger os atletas. Mas os clubes não se movem apenas por dinheiro. Isso não é assim, é um erro. Tentamos recuperar o dinheiro de seus custos. Os salários sobem e sobem, mas as competições são as mesmas, e as receitas as mesmas", afirmou o mandatário durante a assembleia da Associação de Clubes da Europa (ECA).

Al-Khelaïfi não fechou os olhos para o excesso de jogos no calendário mundial, mas também pediu bom senso aos envolvidos. Na visão do dirigente, há necessidade de um debate, mas entre todos os envolvidos.

"O calendário é um tema de debate, óbvio. Sempre foi assim. E, para ser honesto, acredito que é necessário que todas as partes interessadas se reúnam e o discutam, de uma maneira próspera, e vejam o que é melhor para todos", completou.

As críticas ao Mundial esbarram ainda no calendário, já que muitos atletas e personalidades do futebol estão reclamando do acúmulo de partidas, o que vem aumentando o desgaste dos jogadores e expõem os atletas a uma maior quantidade de lesões. Dentre os que reclamaram, está o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

O Mundial de Clubes, em sua nova versão, vai contar com 32 times a partir de 2025. E será disputado a cada quatro anos. Destes, 30 equipes já estão definidas, entre elas Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Brasil poderá ter um quarto time no torneio se o Botafogo ou o Atlético-MG se sagre campeão da Copa Libertadores.

A Fifa planeja realizar a competição com um total de 63 jogos ao longo dos quase 30 dias de evento no mesmo país que receberá a Copa do Mundo, no ano seguinte.

A entidade já definiu que as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro times cada, se enfrentando em turno único. Os dois melhores de cada chave vão avançar às oitavas de final. E o mata-mata será realizado em confronto único até a final, sem a disputa do terceiro lugar.