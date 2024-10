Felipe Melo diz que se aposenta em 2025, mas quer renovar para jogar Mundial com Fluminense

Em suas redes sociais, Felipe Melo revelou que pretende se aposentar no fim de 2025. O zagueiro, que tem contrato com o Fluminense até o final deste ano, quer renovar visando a disputa do Mundial de Clubes da próxima temporada. Atualmente, ele é reserva da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes.

"Obviamente não comecei ainda a minha transição. Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial. Mas a decisão já está tomada, de parar de jogar futebol no final do ano que vem. Vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol", disse o volante.

Após a aposentadoria, Felipe Melo afirmou que planeja fazer a transição para o cargo de treinador. O jogador já tem uma licença Pro da AFA, Federação de Futebol da Argentina, assim como fisioterapeuta e preparador físico próprio. Apesar da vontade de estender o vínculo com o clube tricolor, o presidente Mário Bittencourt disse recentemente que só vai tratar do assunto depois do encerramento do Brasileirão.

"O Fluminense só fala sobre esse assunto quando acabar o campeonato. A gente tem que saber como vai ser 2025. Nem com eles dois, nem com nenhum outro, a gente conversa antes de dezembro", afirmou o Mário Bittencourt em entrevista recente.

Aos 41 anos, Felipe disputou 23 jogos na atual temporada e se recuperou recentemente de uma lesão na panturrilha direita. Titular absoluto durante a conquista da Libertadores em 2023, o veterano exerce um importante papel de liderança nos bastidores e é considerado ídolo do clube por grande parte da torcida.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Flamengo, no próximo dia 17, às 20h. O clássico, válido pelo Campeonato Brasileiro, acontecerá no Maracanã. O time tricolor é o 16º colocado, com 30 pontos, um a mais do que o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.