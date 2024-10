JGP e BB Asset batizam de Régia Capital a gestora que têm em comum; foco é em sustentabilidade

A JGP e a BB Asset anunciaram nesta quinta-feira, 10, o nome da gestora criada pelas duas empresas no início do ano. A Régia Capital é uma gestora focada em investimentos e soluções financeiras sustentáveis. A ideia, segundo comunicado, é juntar a capacidade de distribuição de produtos do Banco do Brasil com a experiência de estruturação e gestão de produtos de finanças sustentáveis da JGP, criando uma líder no desenvolvimento de investimentos sustentáveis. A BB Asset conta com R$ 1,7 trilhão sob gestão.

A Régia Capital nasce com aproximadamente R$ 5 bilhões em mandatos ativos de crédito, ações e fundos dedicados ao financiamento de soluções baseadas em natureza. "Na visão de ambas, a Régia Capital terá impacto no setor de investimentos, aumentando os recursos direcionados aos produtos ESG", diz o comunicado à imprensa.

"Estruturamos a Régia Capital de forma diferente de uma gestora tradicional", escreve Alexandre Muller, sócio-gestor dos fundos de crédito da JGP, dizendo ainda que pensa na Régia Capital como um hub para soluções de capital que poderão ser estruturados via dívida, equity ou private equity.

Os fundos de mandato de crédito privado ESG que eram geridos pela JGP foram os primeiros a serem transferidos para a nova gestora. "O objetivo é que todos os fundos com mandato ESG da JGP passem para a gestão da Régia Capital", destaca a nota enviada.

"Diante da urgente necessidade de descarbonização dos portfólios e, tendo o Brasil todas as condições para se tornar um protagonista nesse cenário como ofertante natural de ativos para a transição ecológica, a criação da Régia Capital representa um novo marco na oferta de soluções de investimentos sustentáveis", escreve Denísio Liberato, diretor-presidente (CEO) da BB Asset.

Régia Capital em números

Dos R$ 5 bilhões que já nascem com a Régia Capital, a nova asset já gere R$ 3 bilhões e tem cerca de R$ 2 bilhões em processo de transferência para a sua gestão. Diante deste cenário, a estimativa da casa é atingir R$ 7 bilhões em ativos sob gestão até o fim deste ano, chegando a R$ 15 bilhões no primeiro semestre de 2025 e R$ 20 bilhões ao fim do ano que vem.

Chamada de Equilíbrio, a Régia inicia as operações com o lançamento de uma família de fundos ESG de crédito, que segundo a empresa, reflete a estratégia do primeiro fundo de crédito ESG gerido pela JGP (a estratégia completa 4 anos ao final de novembro, com retorno anualizado de CDI + 2,7% a.a.). "A família de fundos conta com uma versão para o público de varejo e private, uma para os investidores institucionais/RPPSs e uma versão previdenciária, que em outubro lançará um espelho na Brasilprev", diz o comunicado à imprensa.