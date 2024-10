Circuito Mundial de Surfe anuncia calendário maior e com retorno de Jeffreys Bay

O calendário do Circuito Mundial de Surfe foi anunciado nesta quinta-feira com novidades para 2025. A competição será mais longa em comparação a 2024 e contará com retornos de peso, como Snapper Rocks e Jeffreys Bay, além da estreia de Abu Dabi, com uma piscina de ondas. A etapa brasileira, em Saquarema (RJ), foi mantida na competição.

O calendário do próximo ano terá 11 etapas regulares, além do WSL Finals, a etapa decisiva do campeonato. Serão duas a mais em comparação a este ano, em que o campeonato foi reduzido em razão da disputa da Olimpíada de Paris-2024, no Taiti, um dos palcos regulares do circuito.

Outra mudança vai acontecer justamente no WSL Finals, que vinha sendo disputado em Trestles até este ano. A partir de 2025, a sede da última etapa do campeonato será Cloudbreak, em Fiji. Trata-se da primeira vez que o Finals muda de local desde a sua estreia no calendário, em 2021.

Uma das maiores novidades da competição em 2025 será a estreia de Abu Dabi. A cidade dos Emirados Árabes Unidos vai estrear com a disputa numa piscina de ondas, com a mesma tecnologia usada no rancho de Kelly Slater em outros anos. Será a única piscina de ondas artificiais com água salgada do mundo.

O calendário terá ainda os retornos de Snapper Rocks, na Austrália, Jeffreys Bay, na África do Sul, e Trestles, agora recebendo uma etapa regular do campeonato. A praia de Snapper Rocks, em Gold Coast, estava fora do circuito há cinco anos. Com seu retorno, a Austrália voltará a receber três etapas, com Bells Beach e Margaret River, uma depois da outra, nos meses de abril e maio.

O Brasil continua no calendário, com a etapa de Saquarema, disputada na Praia de Itaúna, entre os dias 21 e 29 de junho. Será a nona parada do ano, já na segunda metade da temporada. A primeira terá sete etapas, antes do corte que define quem serão os surfistas que continuarão na elite do circuito.

Confira abaixo o calendário de 2025 do Circuito Mundial:

1ª etapa: Jan 27-08 Fev - Pipeline, Havaí, Estados Unidos

2ª etapa: Fev 14-16 - Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos

3ª etapa: Mar 15-25 - Peniche, Portugal

4ª etapa: Abr 02-12 - Punta Roca, El Salvador

5ª etapa: Abr 18-28 - Bells Beach, Austrália

6ª etapa: Mai 03-13 - Snapper Rocks, Austrália

7ª etapa: Mai 17-27 - Margaret River, Austrália

-------- corte da elite do meio da temporada

8ª etapa: Jun 09-17 - Lower Trestles, EUA

9ª etapa: Jun 21-29 - Saquarema, Brasil

10ª etapa: Jul 11-20 - Jeffreys Bay, África do Sul

11ª etapa: Ago 07-16 - Teahupo'o, Taiti

-------- definição do Top 5 masculino e feminino para o WSL Finals

12ª etapa: Ago 27-04 Set - WSL Finals em Cloudbreak, Fiji