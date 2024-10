Lateral do United, Mazraoui passa por cirurgia após sentir palpitação no coração, diz jornal

Contratado pelo Manchester United no início da temporada europeia por aproximadamente R$ 106 milhões, o lateral Noussair Mazraoui passou por um procedimento cirúrgico nesta quinta-feira, segundo o jornal The Athletic, após ter sido diagnosticado com um problema no coração. Na segunda-feira, o atleta havia deixado o treino mais cedo justamente por ter sentido palpitações cardíacas.

Em 2023, após contrair a Covid-19, o jogador sofreu uma inflamação no coração. O jogador não revelou o laudo médico, mas a sua arritmia pode ter sido causada em virtude da doença. A cirurgia, no entanto, foi considerada simples e não deve afastá-lo por muito tempo dos gramados. O Manchester United ainda não se pronunciou sobre o caso.

Noussair Mazraoui tem 26 anos e estava no Bayern de Munique, antes de ser contratado pelo Manchester United. Pelo time bávaro, foram 55 jogos e um gol. Ele também defendeu o Ajax. Esteve em campo pelo clube holandês em 137 oportunidades e balançou as redes dez vezes.

O bom futebol apresentado nos últimos anos vem lhe rendendo convocações pela seleção do Marrocos. Ele esteve presente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, tendo ajudado sua equipe a chegar na impressionante quarta colocação.

Já pelo Manchester United, o lateral fez apenas dez jogos e se junta aos lesionados Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw e Tyrell Malacia.

Por causa da Data Fifa, o Manchester só volta a campo no dia 19 de outubro, sábado, às 11h, para enfrentar o Brentford, no Old Trafford, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

O time vive um momento de instabilidade na temporada e já não vence no Campeonato Nacional há três jogos. É o 14º colocado, com oito pontos. Em quinto, o Aston Villa soma 14.