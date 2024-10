Nunes diz que eleitor de Marçal encontrará na candidatura dele o 'melhor caminho'

O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a acenar aos eleitores do candidato derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB), indicando ser o "melhor caminho" para a cidade. O prefeito participou da sabatina da TV Record nesta quinta-feira, 10.

Além dos eleitores de Marçal, Nunes também mandou um recado para os eleitores de Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

"O eleitor decidiu, no segundo turno, que sou eu e Guilherme Boulos. Agora, a gente fala com os eleitores. Os eleitores do Marçal, Tabata e Datena são muito bem-vindos."

O prefeito destacou que o eleitor de Marçal encontrará nele o "melhor caminho". "O que o eleitor de Pablo Marçal tem como característica? Ser de direita. É o que eu represento, o centro e a direita. Tem um campo do eleitor do Pablo Marçal que fala do empreendedorismo e faço, aqui, um reconhecimento: estou fazendo muitas ações de empreendedorismo, mas falo muito pouco. Ele trouxe, dentro deste debate, que preciso falar mais e colocar de forma mais clara e melhorar minhas ações em relação ao empreendedorismo."