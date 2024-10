Bolsas da Europa fecham em queda com CPI dos Estados Unidos e ata do BCE no foco

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 10, em sessão sem grande apetite por risco global após inflação surpreender para cima nos Estados Unidos. Investidores também analisaram a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) durante a sessão.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,07%, aos 8.237,73 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 0,24%, encerrando em 7.541,59 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,23%, a 19.209,84 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias se firmaram em terreno levemente negativo, em linha com Nova York, após o indicador de inflação CPI de setembro dos EUA surpreender para cima. Tensões geopolíticas no Oriente Médio também seguiram no radar, após notícia de que Vladimir Putin, deve se reunir com o presidente do Irã nesta quinta. Total subiu 0,69% e BP teve ganhos de 1,09%.

Agentes também analisaram a ata da última reunião do BCE, em que dirigentes do BC concordaram que seria apropriado retirar a restrição monetária de forma gradual uma vez que não havia certeza absoluta de que o problema da inflação na zona do euro foi resolvido. Para o ING, o documento também mostra um aumento da preocupação dos dirigentes com as perspectivas de crescimento na região.

Entre as ações, Deutsche Telekom subiu 1,74% após analistas do Berenberg afirmarem que a empresa deve entregar retornos aos acionistas maiores do que o consenso. E Airbus teve alta de 0,36% após anunciar que realizou 50 entregas em setembro. O Berenberg diz, no entanto, que as metas da empresa para 2024 parecem cada vez mais desafiadoras, já que entregar 91 aviões por mês até dezembro.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, recuou 0,72%, para os 11.657,10 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,43%, a 34.077,42 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,28%, aos 6.686,60 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires