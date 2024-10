Chance de redução acumulada de 50 pb nos juros pelo Fed até dezembro salta a 86,6%

O mercado financeiro aumentou as apostas de uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até dezembro, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group. A expansão na precificação ocorre em meio à reação do mercado ao indicador de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que apontou desaceleração do índice cheio em base anual, mas aceleração do núcleo, e ao aumento acima do esperado dos pedidos de auxílio-desemprego.

Por volta das 12h10 (de Brasília), a ferramenta do CME Group exibia 86,6% de probabilidade de cortes de 50 pontos-base acumulados até dezembro.

Uma porção minoritária, de 13,1%, acredita em um alívio acumulado de 25 pbs. Já a possibilidade de manutenção da taxa de juros até dezembro estava em 0,2%.