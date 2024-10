Lula grava vídeos de campanha na Granja do Torto e deve se encontrar com Boulos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva grava, na manhã desta quinta-feira, 10, vídeos de campanha para demonstrar apoio a seus candidatos no segundo turno das eleições municipais, após ter tido uma participação aquém do esperado no primeiro turno, segundo avaliação de aliados. No período da tarde, o chefe do Executivo federal deve gravar peça com o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

As gravações ocorrem nesta manhã na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, apurou o Estadão/Broadcast. O chefe do Executivo voltou a utilizar o local para encontros com autoridades em dezembro de 2023. Em suas primeiras gestões, de 2003 a 2010, Lula costumava convidar aliados e amigos para discutir política e jogar futebol no Torto. Na terceira vez à frente da presidência, o petista tem usado a residência para jantares e comemorações.

Lula pretende fazer viagens para apoiar nomes neste segundo turno, mas sua presença será mais focada em poucas capitais por conta da falta de espaço em sua agenda. Em outubro, por exemplo, o chefe do Executivo federal viajará para Kazan, na Rússia, para participar da reunião dos Brics.

A previsão é que a participação de Lula nas eleições seja mais focada nas candidaturas em Fortaleza, Belém e São Paulo. Na sexta-feira, 11, o petista estará na capital cearense, que vive a disputa eleitoral entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Já no sábado, 12, ele estará em Belém. Na capital paraense, Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) disputam o segundo turno para a prefeitura. Em ambos os lugares, além das agendas do governo, Lula deve encaixar agendas de campanha fora do horário comercial.

Um dos principais focos do PT se mantém no segundo turno, que é a eleição de São Paulo. O petista deverá estar na capital paulista no próximo dia 19 para um compromisso com Boulos, que disputa contra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Há no radar também uma possível ida de Lula a São Paulo no dia 26, véspera do segundo turno das eleições.

Além da gravação de vídeos, houve um convite a alguns candidatos para irem a Brasília. Até o momento, está confirmada presença do candidato à prefeitura de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD). Ele disputa o segundo turno contra Bruno Engler (PL).

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Lula foi alvo de críticas de aliados do PT sobre uma suposta ausência sua durante o primeiro turno das eleições. Integrantes do partido esperavam uma participação mais ativa do chefe do Executivo, o que não se concretizou.

Nesse sentido, para evitar possíveis lacunas no segundo turno, ministros foram convocados para participar de campanhas. Um deles é o chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Neste final de semana, o ministro pretende viajar a Diadema, Sumaré e Mauá, em São Paulo, para fortalecer apoio aos candidatos da base do governo no segundo turno. Como mostrou a reportagem, restabelecer a força na região do ABCD paulista é um dos focos do governo no pleito municipal.

Já na semana que vem, há a previsão de Padilha cumprir agenda na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O ministro deve ter agenda de campanha com o candidato Lúdio (PT), que concorre no segundo turno para a prefeitura de Cuiabá contra Abilio (PL).