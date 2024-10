39,4% dos moradores do Estado de SP pretendem comprar no Dia das Crianças, diz pesquisa

Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a PiniOn aponta que 39,4% dos moradores do Estado de São Paulo pretendem ir às compras para o Dia das Crianças deste ano. Em contrapartida, 38,3% afirmaram que não planejam adquirir presentes, enquanto 22,4% estão indecisos.

Conforme a ACSP, a queda no entusiasmo das compras é um reflexo da realidade nacional, onde o porcentual de pessoas dispostas a comprar presentes diminuiu em comparação ao ano passado. Ao mesmo tempo, o número de indecisos cresceu, embora a taxa dos que não pretendem adquirir itens tenha permanecido praticamente inalterada.

Dentre os que planejam comprar, 38,4% indicaram que a intenção é gastar mais do que no ano anterior, enquanto 35,4% afirmaram que pretendem gastar menos. A maioria dos consumidores (69,2%) estima um gasto entre R$ 50 e R$ 450.

Tendências

A pesquisa identificou as categorias de bens e serviços que os paulistas planejam adquirir. Entre as opções, os itens tradicionais, como roupas, calçados e acessórios (31,6%), bonecas (18,4%) e bolas de futebol (8,8%), continuam a liderar as intenções de compra. Notavelmente, observou-se um aumento no interesse por produtos eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets. Além disso, 24,4% dos consumidores pretendem comprar outros brinquedos, e 6,6% planejam adquirir ingressos para cinema, teatro e outras atrações.

A maioria dos entrevistados que pretende comprar presentes prefere pagar à vista, com 71,2% optando por essa forma de pagamento para roupas, calçados e acessórios, 78,2% para bonecas e 91,2% para ingressos. A pesquisa também revela que, apesar da popularidade dos pagamentos à vista, os consumidores ainda demonstram interesse por parcelar suas compras, reflexo do elevado custo do crédito.

Capital

No contexto da cidade de São Paulo, a pesquisa revelou que 39,8% dos entrevistados não pretendem comprar presentes, e 38,9% não planejam gastar mais do que no ano passado.

Entre as intenções de compra na capital, 23,4% pretendem adquirir roupas, calçados e acessórios, 21,2% bonecas, 22,8% outros brinquedos, 8,8% celulares e 7% ingressos para eventos. Novamente, a preferência por pagamentos à vista se destaca, com 60,1% dos entrevistados escolhendo essa forma de pagamento para roupas, calçados e acessórios, e 80,6% para bonecas.