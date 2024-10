PF investiga queimada de 30 mil hectares no Pantanal até a Bolívia para criação de gado

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 10, a Operação Arraial São João para investigar a queimada de cerca de 30 mil hectares no Pantanal para a criação de gado. O ápice dos crimes ocorreu no final de semana do Arraial São João, tradicional festa junina de Corumbá. O fogo percorreu a margem do Rio Paraguai e se alastrou até a Bolívia.

Agentes foram as ruas em Corumbá para vasculhar três endereços dos supostos responsáveis pelas queimadas. As diligências foram realizadas em conjunto com o Ibama e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul.

A ofensiva apura supostos crimes de incêndio, desmatamento, exploração ilegal de terras da União falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.

De acordo com o inquérito, a área queimada é alvo reiterado de crimes ambientais e, após ser devastada pelo fogo, foi grilada por meio de fraudes junto aos órgãos governamentais. A PF aponta que há indícios ainda de manejo de gado irregular da Bolívia na área desmatada.