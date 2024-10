Chance de Fed reduzir juros em 25 pb em novembro sobe de 76,2% a 87%, após dados dos EUA

O mercado financeiro ampliou a precificação para ciclo modesto de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos apontar desaceleração do índice cheio, mas aceleração do núcleo, e os pedidos de auxílio-desemprego no país subirem.

A chance estimada de redução de 25 pontos-base (pb) em novembro subiu de 76,2% antes do dado para 87% logo após.

A probabilidade de manutenção dos juros caiu de 23,8% para 13%.