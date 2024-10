Sem presença de Nunes, debate 'CBN', 'O Globo' e 'Valor' vira sabatina com Boulos

O candidato do MDB à reeleição pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, faltou ao primeiro debate promovido pela rádio CBN e os jornais Valor Econômico e O Globo, entre os candidatos que concorrem neste segundo turno, na manhã desta quinta-feira (10).

Sem a presença de Nunes, o debate acabou se transformando em sabatina com o seu concorrente, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). No início da sabatina, o psolista lastimou a ausência do prefeito e disse: "lamentável que ele tenha fugido."

Na sabatina, Boulos continuou dirigindo suas críticas a Nunes, tentando vincular o prefeito a uma facção criminosa que atua em São Paulo. "Queria perguntar ao Nunes por que colocou o cunhado do Marcola do PCC no governo", indagou, dizendo que "não usa caixa dois e que sua campanha é transparente."

Nas críticas, O candidato do PSOL disse ainda que Nunes foi colocado na Prefeitura pelo ex-governador (e ex-prefeito) João Doria, apontado como um dos responsáveis pelo encolhimento do PSDB. Disse também que seu partido votou contra o fundão, enquanto o PL (de Jair Bolsonaro, que apoia Nunes) votou a favor. Boulos prometeu que, se eleito, vai chamar os vereadores da oposição para dialogar.