Botafogo-SP vence Guarani de virada em partida adiada da Série B

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Botafogo-SP venceu o Guarani por 3 a 2, nesta quarta-feira, em partida realizada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas esteve na frente do placar em duas oportunidades, mas acabou levando dois gols no final do segundo tempo e se complicou ainda mais na luta pela permanência, enquanto o time de Ribeirão deixou a zona de descenso.

Com o resultado, o Botafogo-SP chegou aos 35 pontos e subiu para o 15º lugar, empurrando o CRB, que tem 33, para o Z-4. Estacionado na última posição, o Guarani manteve os 25 pontos. Ituano e Brusque completam a degola.

O duelo foi adiado devido a um decreto na cidade de Ribeirão Preto, que proibia atividades ao ar livre, devido a má qualidade do ar, causado pelas queimadas que atingiram a região no fim do mês de agosto.

No primeiro tempo, o Botafogo-SP tentou manter a posse de bola e o Guarani apostou em jogadas de contra-ataque. O time visitante conseguiu abrir o placar logo no início. Aos três minutos, Caio Dantas recebeu na entrada da área e finalizou no canto do goleiro João Carlos. Pressionado pelo placar adverso, o Botafogo-SP respondeu com Bochecha, mas parou em defesa de Pegorari.

Trabalhando melhor a bola, o Botafogo-SP conseguiu deixar tudo igual. Aos 19 minutos, Alex Sandro aproveitou rebote após jogada de Victor Andrade e empatou o placar. Mesmo sem conseguir construir grandes jogadas, o Guarani se manteve escapando em contra-ataques. Aos 45 minutos, João Victor foi derrubado na área e o artilheiro Caio Dantas marcou seu segundo gol no jogo, levando para o intervalo um bom resultado para o time de Campinas.

Na etapa final, o Botafogo-SP tentou impor pressão ao adversário. Aos dois minutos, Sabit cobrou escanteio e Matheus Salustiano apareceu para afastar finalização de Ericson de cabeça. Em resposta, Caio Dantas mandou uma bomba e a bola subiu demais. Aos 14 minutos, em nova jogada de Sabit, Pegorari precisou de dois tempos para fazer a defesa.

O Guarani teve oportunidades de fazer o terceiro. Aos 26, Caio Dantas recebeu belo passe de Luan Dias, mas errou ao tentar encobrir o goleiro. Aos 33 minutos, Emerson Ramon foi derrubado por Marcelinho e o árbitro marcou pênalti para o Botafogo-SP. Na cobrança, Victor Andrade converteu e deixou tudo igual para o time da casa. Aos 53, aconteceu a virada. Em cobrança de falta de Jean Victor, Pegorari errou na saída e Alexandre Jesus empurrou para o gol vazio, dando números finais ao jogo.

O Botafogo-SP volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Operário-PR, no Germano Kruger. O Guarani encara o CRB, na segunda-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em novo confronto direto.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 3 X 2 GUARANI

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Raphael Rodrigues (Carlos Manuel), Ericson, Bernardo Schappo e Thássio (Alexandre Jesus); Sabit, Gustavo Bochecha (Toró) e Jean Victor; Felipinho (Emerson Ramon), Alex Sandro (Bruno Marques) e Victor Andrade. Técnico: Márcio Zanardi.

GUARANI - Pegorari; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Anderson Leite (Heitor), Gabriel Bispo (Lucas Araújo) e Matheus Bueno; Luan Dias, Caio Dantas e João Victor (Marcelinho). Allan Aal.

GOLS: Caio Dantas aos 3, Alex Sandro aos 19 e Caio Dantas aos 46 minutos do primeiro tempo; Victor Andrade aos 36 e Alexandre Jesus aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ericson e Bernardo Schappo (Botafogo); Gabriel Bispo, Luan Dias e Marcelinho (Guarani).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).