Deputado diz que vai incorporar propostas de Tabata

Em busca dos eleitores de Tabata Amaral (PSB), o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, disse anteontem que vai incorporar três propostas do programa de governo da deputada ao seu plano. Tabata, que ficou em quarto lugar na eleição, com 9,91% dos votos, declarou apoio a Boulos logo após a apuração dos votos, no último domingo.

O compromisso foi assumido durante sua primeira agenda de rua no segundo turno, em visita a comércios na Estrada do MBoi Mirim, no Jardim Capela, zona sul da capital. No primeiro turno, Boulos venceu na zona eleitoral do bairro (Piraporinha) com 36,98% dos votos válidos, superando o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que obteve 26,04%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 25,35%.

A primeira dessas propostas é o Jovem Empreendedor, que pretende oferecer crédito para quem deseja abrir seu próprio negócio. A segunda é o Rampa, que visa fornecer suporte para mães de crianças autistas e com deficiência. A terceira é a criação de um Polo Tecnológico na zona leste, com o objetivo de ser um centro de inovação na periferia da cidade.