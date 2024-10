Omara Portuondo se aposenta dos palcos aos 93 anos após problema de saúde durante show

A estrela cubana Omara Portuondo, 93, vai se aposentar definitivamente dos palcos esta semana depois de sofrer um acidente durante um show na Espanha, informou seu filho.

A grande diva do projeto Buena Vista Social Club teve que ser ajudada durante uma apresentação em Barcelona no dia 2 de outubro, quando não conseguia acompanhar a orquestra e parecia desorientada, segundo a mídia local. O incidente foi confirmado por seu filho Ariel Jiménez, que é seu empresário.

"Consideramos oportuno anunciar a aposentadoria definitiva de Omara dos palcos durante a apresentação em Budapeste no próximo domingo (13)", afirma um comunicado de Jiménez publicado na página do artista no Facebook. "Nesta ocasião Omara não vai cantar, receberá amor e aplausos."

Jiménez indicou que, após o incidente em Barcelona, Portuondo está bem e sob os cuidados do médico que a acompanha há 20 anos em todas as suas viagens.

"Quem a conhece de perto sabe que cantar é o seu modo de vida. Claro que, devido à sua idade e condições de saúde, já não oferece concertos", acrescentou no seu comunicado. "Mas privá-la da possibilidade de cantar, desde que tenha coragem, condições vocais e força, seria condená-la à tristeza. O encontro com o público, os aplausos e as canções a mantêm viva e de bom humor."

Portuondo nasceu em Havana em 29 de outubro de 1930. Sua mãe era uma mulher branca de classe alta e seu pai um atleta negro. Apesar das circunstâncias, Portuondo sempre se lembrou de sua casa como humilde, mas muito amorosa.

Durante a juventude foi convidada como dançarina do famoso Tropicana Cabaret. Ele estreou como cantor no final da década de 1940 e não parou de cantar desde então.

O sucesso internacional chegou até ele por volta dos 70 anos, idade em que muitos artistas já pensam na aposentadoria, quando o guitarrista norte-americano Ry Cooder buscava resgatar a antiga sonoridade cubana.

O resultado foi o projeto Buena Vista Social Club, cujo álbum e documentário foram um grande sucesso mundial e no qual participaram, além de Portuondo, Rubén González, Eliades Ochoa, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo e Orlando "Cachaíto" López.