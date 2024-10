Anne Hathaway surpreende jornalista ao pedir desculpas por 'entrevista horrível' que viralizou

A atriz Anne Hathaway surpreendeu a jornalista norueguesa Kjersti Flaa ao pedir desculpas por ter lhe concedido uma "entrevista horrível", após vídeo antigo viralizar nas redes sociais.

Na última semana, Kjersti resgatou em seu perfil no TikTok trechos da entrevista de 2012 com o elenco de Os Miseráveis, que contava com Anne Hathaway. O material ganhou visibilidade e a postura rude da atriz chamou a atenção dos internautas, que especularam o que poderia ter acontecido na ocasião.

"Ontem, o agente de Anne Hathaway me encaminhou uma mensagem dela. Fiquei bem chocada, não esperava que ela entrasse em contato comigo, pensei que ela nem veria o vídeo. Mas ela viu, e fez algo incrível", contou Kjersti em um vídeo publicado na terça-feira, 8.

Segundo a jornalista, a atriz escreveu um longo e-mail, bastante pessoal, explicando pelo que estava passando na época da entrevista e pediu desculpas. "Foi tão tocante para mim. Quase fico de olhos marejados só de falar sobre, porque fiquei muito grata por ela ter feito isso", continuou.

"Decidimos que eu não vou compartilhar o conteúdo do e-mail, mas queria contar para vocês o que ela fez", disse Kjersti. A atriz convidou a jornalista para entrevistá-la novamente, durante a divulgação de seu próximo filme, Flowervale Street, programado para estrear em maio do ano que vem nos Estados Unidos.

"Estou bastante animada, Anne, muito obrigada por isso. Tenho muito respeito pelas pessoas que assumem seus erros e se desculpam", concluiu a jornalista.

A entrevista de 2012

O vídeo em questão, publicado por Kjersti Flaa há dois dias, já tem quase 10 milhões de visualizações no TikTok. Nele, Anne Hathaway parece pouco disposta a conceder a entrevista. Além de dar respostas monossilábicas, ela recusa participar de uma brincadeira sugerida pela jornalista: como Os Miseráveis é um musical, Kjersti propôs aos atores que cantaria uma de suas perguntas, e pediu para que eles também cantassem suas respostas.

Anne ri, mas nega: "Bem, não vou fazer isso, mas você é mais do que bem-vinda para cantar", diz a atriz. Um segundo vídeo, publicado por Kjersti na sequência, mostra que os outros atores do elenco foram mais receptivos. Hugh Jackman, Russell Crowe e Amanda Seyfried aparecem soltando a voz.