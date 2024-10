Justin Timberlake adia show por conta de lesão: Estou muito decepcionado

Eita! Justin Timberlake postou em suas redes sociais um comunicado adiando um de seus shows que aconteceria na última terça-feira, dia 8. O cantor contou que sofreu uma lesão e isso o impediu de realizar a apresentação. Segundo fontes do TMZ, a lesão seria no tornozelo.

Sinto muito por adiar o show de hoje à noite. Tenho uma lesão que me impede de me apresentar. Estou muito decepcionado por não poder ver todos vocês, mas estou trabalhando para reagendar o mais rápido possível. Prometo compensar e dar a vocês o show que todos merecem. Obrigado, pessoal, pela compreensão. Agradeço sempre o apoio de vocês. JT.

Nos comentários, fãs se preocuparam com o artista e deixaram várias mensagens:

O que aconteceu, gente?, disse uma fã brasileira.

Te amo. Se cuide e fique bem, desejou outra.

Lesão não é brincadeira, mas espero que você se recupere logo e continue fazendo o que você ama, falou mais uma.

Justin se apresenta no Brasil em 2025. Ele vem para o Lollapalooza e canta no último dia do festiva, dia 30 de março. Melhoras!