Transpetro seleciona 28 projetos culturais e esportivos que receberão R$ 17 milhões

O Programa Transpetro em Movimento, primeira seleção pública para projetos culturais e esportivos da história da companhia, selecionou 28 projetos que receberão R$ 17 milhões, financiados por meio da Lei Rouanet e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, informou a Transpetro nesta terça-feira, 8.

Segundo a subsidiária da Petrobras, a seleção tem potencial de impactar positivamente cerca de 300 mil pessoas em 64 municípios de todas as regiões do País. As iniciativas escolhidas têm como foco a promoção da educação, a geração de renda e o fortalecimento da cultura brasileira.

O Programa Transpetro em Movimento recebeu, ao todo, 1.760 projetos, dos quais 377 são da área esportiva e 1.383, da área cultural. Entre os contemplados, 15 são iniciativas culturais e 13, esportivas, que serão executados em 19 estados e no Distrito Federal.

Municípios do Nordeste, Norte e Centro-Oeste receberão mais da metade das intervenções culturais e esportivas previstas. A maior parte das ações é direcionada a crianças e jovens, pessoas negras, LGTBQIAPN+, povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência. Os projetos culturais contemplam música, dança, teatro, circo, artesanato e patrimônio imaterial. Já os esportivos abrangem modalidades como futebol, vôlei, basquete, artes marciais, atletismo e surfe.

"Estamos retomando nosso protagonismo no desenvolvimento econômico e social, de forma democrática e com capilaridade, investindo em projetos incríveis que têm a cara do Brasil. Eles, com certeza, vão fomentar nossa cultura, promover aprendizado e trazer impactos positivos para a sociedade, nosso objetivo maior", afirma o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

As iniciativas beneficiadas foram submetidas a etapas de triagem administrativa, triagem técnica e avaliação por uma comissão mista de seleção com representantes dos ministérios da Cultura e do Esporte e da Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo Federal. As comissões foram formadas por profissionais da Transpetro e consultores externos de reconhecida competência técnica e atuação no segmento cultural e esportivo.

O primeiro edital com seleção pública da Transpetro foi lançado em 12 de junho, no dia do aniversário de 26 anos da companhia, e teve inscrições encerradas no dia 16 de julho.