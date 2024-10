Vereador morre antes de saber que foi reeleito em cidade do Piauí

O vereador de Sebastião Barros (PI) Geraldo Corado (MDB), conhecido como "Caceteiro", reeleito neste domingo, 6, morreu minutos antes de saber o resultado oficial divulgado pela Justiça Eleitoral. Ele sofreu um enfarte quando voltava do município de Corrente para a cidade onde foi eleito, no Sul do Piauí. Corado foi o segundo vereador mais votado da cidade. Ele recebeu 289 votos, apenas quatro a menos do que o mais votado.

Geraldo Corado foi velado na noite de domingo e sepultado na manhã de segunda-feira, 7. Ele era mestre em Educação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em nota publicada em suas redes sociais, a equipe de Corado afirmou que a dedicação e o compromisso dele com a comunidade "jamais serão esquecidos".

A Câmara Municipal de Sebastião Barros emitiu nota relembrando o trabalho do vereador. "Geraldo foi um dedicado professor e vereador em mandato, tendo sido reeleito poucos minutos antes de sua partida. Sua contribuição para a nossa comunidade será sempre lembrada", diz a nota.

O candidato a prefeito pelo MDB, Ramiro Lobato, fez uma publicação exaltando o colega de partido. "Geraldo foi coordenador de diversas campanhas eleitorais, vereador em exercício e presidiu a Câmara Municipal no biênio 2021/2022. Ele foi reeleito hoje com 289 votos, um reflexo do carinho e respeito que a comunidade tinha por ele. Obrigado por toda a ajuda e pelos ensinamentos ao longo desta campanha, amigo. Você foi um vencedor e será sempre lembrado. Descanse em paz, Caceteiro!", escreveu Lobato, que perdeu a eleição.