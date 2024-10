Projeção de déficit primário em 2024 permanece em 0,60% do PIB no relatório Focus do BC

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central indica déficit primário de 0,60% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, mesmo patamar de um mês antes, distante da meta do governo, de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos. O Executivo espera obter um resultado negativo de R$ 28,8 bilhões, exatamente em linha com o piso do alvo.

A estimativa intermediária para o déficit primário de 2025 seguiu em 0,73% do PIB, ainda fora do intervalo da meta do ano que vem, que também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos. Um mês antes, o mercado esperava um déficit de 0,75% do PIB.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2024 passou de 7,78% para 7,76%, contra 7,40% um mês atrás. A mediana para 2025 permaneceu em 7,30% do PIB. Há quatro semanas, estava em 6,75%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB em 2024 continuou em 63,50%, ante 63,70% de quatro semanas atrás. A estimativa intermediária para 2025 permaneceu em 66,50%, contra 66,45% um mês antes.