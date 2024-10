Apesar de clima festivo, Boulos sai sem falar com imprensa

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) optou por não responder perguntas de jornalistas após discurso em comitê de campanha. O psolista fez um discurso rápido para a imprensa e depois para militância, transmitido em live no seu perfil de Instagram, e deixou o local.

O deputado federal subiu rapidamente para o andar do estabelecimento onde está a sua equipe de campanha, ao lado de sua esposa e filhas. Ele não aparecerá novamente.

Mesmo após o candidato ter terminado o primeiro turno em segundo lugar, com menos de 25 mil votos de distância do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) em meio a 99,97% das urnas apuradas, o clima do ambiente é festivo.

A militância comemora que candidatas como Amanda Paschoal (PSOL) e Luana Alves (PSOL) tiveram votações expressivas para a Câmara dos Vereadores. No entanto, a quantidade de votos do ex- coach Pablo Marçal (PRTB) os impressionou. Acredita-se que os eleitores do influenciador devem migrar para Nunes, e que o apoio de Tabata Amaral (PSB) na próxima fase da eleição pode não ser suficiente para que o psolista chegue ao Palácio do Anhangabaú.