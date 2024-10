Furacão Milton deve atingir costa litorânea da Flórida

Caçadores de furacões da Força Aérea dos EUA confirmaram que o evento climático Milton se intensificou rapidamente para um furacão à medida que se move em direção à Flórida, disse o Centro Nacional de Furacões americano em Miami.

O furacão Milton estava a mais de 1.300 quilômetros a oeste-sudoeste de Tampa, na Flórida, com ventos máximos sustentados de 130 km por hora, disse o centro.

Recentemente, a costa do Golfo do México já foi atingida pelo Furacão Helene, que deixou estragos consideráveis no litoral da Flórida e interrompeu a produção de petróleo na região.