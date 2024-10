Ataque israelense a mesquita mata 19 pessoas na Faixa de Gaza

Um ataque israelense a uma mesquita na Faixa de Gaza na manhã deste domingo, 6, matou pelo menos 19 pessoas, disseram autoridades palestinas. O ataque acontece enquanto Israel intensifica o bombardeio ao norte de Gaza e ao sul de Beirute em uma guerra cada vez mais ampla contra grupos militantes aliados ao Irã na região.

O ataque atingiu uma mesquita onde pessoas deslocadas estavam abrigadas perto do principal hospital na cidade central de Deir al-Balah. Israel afirma que teve como alvo um centro de comando e controle do Hamas incrustado entre civis, sem fornecer evidências.

O país permanece lutando contra o Hamas em Gaza quase um ano após o ataque de 7 de outubro, e abriu uma nova frente contra o Hezbollah no Líbano, que tem trocado tiros contra as tropas israelenses ao longo da fronteira desde que o conflito começou. Israel também prometeu atacar o próprio Irã após ter lançado um ataque de míssil balístico no país na semana passada.

O conflito crescente corre o risco de atrair os Estados Unidos, que forneceram apoio militar e diplomático crucial a Israel, bem como países árabes aliados aos EUA que hospedam forças americanas. Grupos militantes aliados ao Irã na Síria, Iraque e Iêmen também se juntaram a ataques de longa distância contra Israel.