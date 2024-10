Porto Alegre/AtlasIntel: Melo tem 36,1% dos votos válidos, Rosário, 29,8%, e Juliana, 25,7%

Pesquisa AtlasIntel divulgada na noite deste sábado, 5, mostra o atual prefeito e candidato do MDB à prefeitura em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com 36,1% das intenções de votos válidos.

A candidata do PT, deputada Maria do Rosário, aparece com 29,8%. Julia Brizola (PDT) registrou 25,7%. Considerando a margem de erro, as concorrentes do PT e do PDT estão empatadas tecnicamente no segundo lugar.

A pesquisa ouviu 1.609 eleitores dos dias 29 de setembro a 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com um nível de confiança estimado em 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RS-05880/2024.