Ana Paula Siebert, Ticiane Pinheiro e família curtem show do Bruno Mars

Curtindo em família! Na última sexta-feira, dia 4, Ticiane Pinheiro e Rafa Justus estiveram na primeira apresentação de Bruno Mars no Morumbis, em São Paulo. O look da jovem de 15 anos de idade contou com um cinto de seis mil reais.

Assim como a filhota, Roberto Justus também aproveitou o show ao lado da esposa, Ana Paula Siebert.

Fora a família, outros artistas também curtiram o evento do cantor, que vai fazer mais 13 apresentações no país, como João Guilherme e Dani Calabresa.