Taxas de juros estendem recuo da véspera com upgrade, mas Treasuries limitam movimento

Os juros futuros têm recuo moderado em relação ao fechamento de terça-feira, dia 1º, uma vez que o mercado teve tempo de reagir ao upgrade do Brasil pela Moody's, que coloca agora o País a apenas um passo de reconquistar o grau de investimento. Além disso, os rendimentos dos Treasuries sobem e renovavam máximas após o relatório ADP mostrar criação maior de empregos no setor privado. Em segundo plano fica a produção industrial, que subiu 0,1% em agosto ante julho, em linha com a mediana das estimativas.

Às 9h20 desta quarta-feira, 2, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía a 12,195%, de 12,263% ante o ajuste e 12,225% no fechamento de terça. O DI para janeiro de 2027 cedia para 12,215%, de 12,321% no ajuste e 12,255% no fechamento anterior. O vencimento para janeiro de 2029 caía a 12,295%, de 12,406% no ajuste e 12,340% no fechamento de terça.