BNDES aprova mais R$ 122 milhões em capital de giro a empresas do RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 1º, ter aprovado mais R$ 122,1 milhões em crédito para capital de giro a empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As aprovações são destinadas a quatro empresas que tiveram sedes ou filiais com perdas materiais comprovadas em função das fortes chuvas no Estado. As operações têm como contrapartida a manutenção dos empregos existentes nas unidades apoiadas pelo crédito.

As operações integram o programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul, voltado a ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e retomada das atividades econômicas no Estado.

O banco de fomento aprovou R$ 40 milhões para a Rampinelli Alimentos, que atua em armazenagem, beneficiamento e comercialização de diversos tipos de arroz, biscoitos e farinhas.

"A empresa teve três unidades inundadas, duas em Eldorado do Sul e uma em Triunfo, com interrupção total de operação, bloqueio total de acesso e falta de energia. Foram afetados pavilhões, silos, galpões, subestações, casas, refeitórios, alojamentos e escritórios", justificou o BNDES.

Outros R$ 37,1 milhões foram aprovados para a companhia Saque e Pague, "que disponibiliza terminais integrados de autoatendimento para clientes de bancos, financeiras, casas de câmbio e operadoras de telefonia". Segundo o BNDES, 119 equipamentos do tipo "caixa rápido" da empresa foram perdidos nos alagamentos e mais 13 foram retirados por contingência, mediante "custos adicionais".

"Também houve perda de dinheiro em espécie e vários terminais ficaram indisponíveis para realizar transações. Além disso, as duas instalações da empresa, em Porto Alegre, ficaram alagadas", explicou o banco de fomento.

A Solar Comércio e Agroindústria teve aprovados R$ 25 milhões para a recuperação de quatro unidades das Lojas Solar, nos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales e São Sebastião do Caí, além de um centro distribuição da produtora e exportadora de ovos Naturovos, em Porto Alegre.

"Com os alagamentos, houve prejuízos com infraestrutura e estoque de mercadorias, perda de faturamento na produção e exportação de ovos, além de cancelamento de pedidos de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos por clientes das lojas", apontou o BNDES.

O banco aprovou ainda R$ 20 milhões para a Br Supply, de suprimentos corporativos como itens de escritório, papelaria, higiene e equipamentos e eletrônicos.

"O Centro de Distribuição, situado na cidade de São Leopoldo, foi fortemente afetado pelas enchentes, causando prejuízos na estrutura física e em máquinas e equipamentos, perda de estoques e redução no faturamento por conta do fechamento da unidade por mais de 20 dias", justificou a nota do BNDES.

O banco de fomento informou já ter aprovado R$ 8,4 bilhões para capital de giro a empresas do Rio Grande do Sul, além de R$ 1,8 bilhão para compra de máquinas e equipamentos e outros R$ 279 milhões para investimento e reconstrução. Entre as medidas de socorro, houve ainda a suspensão de pagamentos de dívidas de R$ 3,1 bilhões em 50,4 mil operações, enquanto as garantias alcançaram R$ 2,5 bilhões em 3.021 operações.