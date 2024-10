PF prende em São Paulo casal de iranianos por golpe do 'lucro em dólares' na Turquia

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 1º, um casal de iranianos procurados internacionalmente por fraudes financeiras. A vítima é um cidadão turco, informou a PF. As fraudes teriam ocorrido em maio de 2023. A prisão foi executada por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional (Escritório Regional da Interpol no Estado de São Paulo).

Segundo autoridades iranianas, os acusados seriam os responsáveis por um esquema de fraude que consistiria na promessa de obtenção de lucros em dólares mediante investimento da vítima em uma "holding financeira" constituída na Turquia. A veiculação dos anúncios das fraudes era feita pela internet, especialmente nas redes sociais de um foragido, que é influenciador digital.

Com as prisões, os processos de extradição serão decididos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que o casal seja transferido ao Irã e respondam pelos crimes dos quais são acusados.