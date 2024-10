Efetivado como novo técnico do Fla, Filipe Luís pede apoio da torcida e promete time ofensivo

Alçado à condição de treinador do elenco principal com a demissão de Tite na manhã de segunda-feira, Filipe Luís concedeu nesta terça, a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Ele prometeu um time ofensivo e disse estar preparado para assumir o futebol às vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, marcado para o Maracanã. Anunciado inicialmente como interino, o ex-lateral inicia essa nova fase efetivado na função. "O contrato do Filipe Luis será assinado até o fim de 2025", disse Marcos Braz que esteve presente na entrevista juntamente com o presidente Rodolfo Landim.

Na coletiva, Filipe Luis adotou um discurso confiante para assumir a missão de comandar a equipe. "A exigência aqui é máxima. Tem que ganhar e eu quero fazer uma nova história. Feliz por todos (treinadores) que ganharam antes. Mas agora quero o meu Flamengo. O Flamengo do Filipe Luís. É desse ponto para frente", comentou o ex-lateral-esquerdo em um tom bastante sereno.

Identificado com o clube por ter sido atleta no período de 2019 a 2023, Filipe conhece os seus comandados como poucos, já que treinou com 21 jogadores do plantel atual. Apesar de ser um iniciante na função, ele afirmou que não vai dar privilégios.

"Sei que vou tomar decisões que vão incomodar. Mas é o Filipe Luís treinador, não a pessoa. Vou trabalhar muito. Não vou ter cuidado com nenhum deles. O objetivo é colocar a equipe em primeiro lugar."

Sobre Gabigol, que vive um mau momento já há um bom tempo, Filipe Luís mandou um recado direto. "Sei da sua capacidade e vou dar a vida não só por ele, mas por todos, para que joguem de forma coletiva e organizada. Quando ele for o Gabriel que eu conheci, vai recuperar os minutos no campo. Vou tentar melhorar não só o Gabriel, mas todos", comentou.

A torcida também teve espaço nas respostas de Filipe Luís. Ele exaltou a força das arquibancadas e comentou como pretende trazer o fã flamenguista para o lado do time.

"Quero fortalecer a minha relação com a torcida com vitórias, não com palavras. Sonho é ganhar na quarta-feira. O Tite deixou coisas boas e vou explorar. Aos poucos vou implementar o que eu penso. Quero fazer um grande jogo para recuperar o carinho da torcida", afirmou.

O Flamengo inicia a sua caminhada nas semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira e enfrenta o Corinthians às 21h45, no Maracanã. Neste seu primeiro desafio no banco de reservas do time profissional, Filipe Luís disse o que espera do rival paulista.

"O Corinthians é muito forte. Têm Yuri Alberto, Romero e Garro. Eles vêm melhorando, principalmente na Copa do Brasil. Espero a melhor versão deles, mas estamos preparados para fazer o melhor jogo da nossa vida", comentou.