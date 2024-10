Geromel anuncia a aposentadoria do futebol no fim de 2024: 'Grêmio faz parte da minha vida'

O zagueiro Pedro Geromel anunciou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, a aposentadoria no futebol. Há 11 anos no Grêmio, o jogador disse que ao fim da temporada 2024 vai parar e aproveitou a ocasião para agradecer esse período em que defendeu a camisa do clube gaúcho.

"O Grêmio faz parte da minha vida. O clube me possibilitou ganhar títulos, vestir a camisa da seleção e ser conhecido pelo meu trabalho. Sou muito grato. Meus filhos são gaúchos e torcem muito pelo clube", disse.

Com 405 partidas no currículo, Geromel é o 13º jogador que mais vestiu a camisa gremista. Com 11 títulos conquistados, o zagueiro revelou o que o motivou a anunciar a aposentadoria agora.

"Por uma relação de respeito a vocês (jornalistas) e para evitar especulação. Sofri uma lesão no braço contra o Estudiantes, na Argentina, e a ideia era parar no meio do ano. Teve o problema das enchentes e conversei com a diretoria do Grêmio. Achamos apropriado estender o vínculo até o final de 2024 para ajudar nesse momento difícil de transição", afirmou o atleta de 39 anos.

Na coletiva, Geromel explicou como devem ser esses dois meses que faltam até o fim do seu vínculo com o clube. "Vou estar vindo todos os dias (treinar) e continuar fazendo a mesma coisa. Estou apto a jogar se o Renato (Gaúcho, técnico) precisar. Estou bem, sem dor e conseguindo performar", afirmou o jogador que nos últimos anos vinha sendo refém de problemas físicos.

Em relação ao futuro, ele disse que ainda não tem uma decisão formada sobre o que vai fazer. "Quero ser mais família. Saí de casa com 17 anos e estou com 39. Tenho vontade de passar mais tempo com eles (filhos). O que eu vou fazer depois? Sinceramente não sei", declarou o atleta.