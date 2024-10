Milhem Cortaz fala sobre seu personagem em Volta por Cima: - Mais complexo

Milhem Cortaz vai viver mais um vilão em sua carreira, o trapaceiro Osmar em Volta por Cima. Mas dessa vez será algo ainda mais inovador com a sua primeira participação em uma novela das sete, e ele já começou com o pé direito!

Em uma coletiva de imprensa, o ator contou um pouco como está sendo viver esse personagem que define como complexo e típico brasileiro.

- Acho que o Osmar vai ser odiado, ele é um grande vilão. Mas a Claudia escreveu um personagem muito complexo, ele tem uma profundidade, voa no melodrama, cheio de nuances, iniciou ele.

- Ele, na verdade, se apropria de uma coisa do cunhado que muda a vida dele no sentido de prosperar, mas também muda suas emoções, já que ele vai ser levado pelo coração muitas vezes. Ele está sempre tramando um jeito de vencer na vida, de chamar atenção. Eu me sinto um pouco Osmar, acho que todo mundo tem um Osmar na família. Ele é típico brasileiro, explicou Milhem.

O ator contou também que, apesar de em sua maioria interpretar vilões, esse ainda é o mais complexo.

- Com certeza é o personagem mais complexo que eu já fiz em questão de novela. Cada vez que eu leio um capítulo dele eu me perco na história. É um vilão muito difícil de se adestrar porque ele também é muito bom, muito apaixonante, disse.

- Um personagem muito humano, ele tem uma humanidade muito genuína. Tô tentando o máximo ficar próximo dele, mas eu acho que as pessoas vão se divertir muito, um homem muito de coração. Todo mundo vai se aproximar dele, concluiu Milhem.

A estreia de Volta por Cima rolou na segunda-feira, dia 30.