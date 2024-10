MC Guimê se pronuncia após desabafo de Lexa sobre dívida de mansão

MC Guimê se pronunciou nas redes sociais após o desabafo da ex-mulher, Lexa, sobre uma dívida milionária deixada por ele. No domingo, 29, a cantora afirmou via Instagram que estaria arcando com a dívida da compra de uma mansão, feita pelo funkeiro, na região de Alphaville, em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Por meio dos stories, na segunda-feira, 30, Guimê pediu para que a discussão ficasse limitada ao âmbito judicial. "Galera, mais uma vez falando sobre esse assunto aqui e serei breve pra não tomar muito nosso tempo ok? Entendo que um processo judicial que será resolvido somente em um âmbito judicial não deve ser debatido nas redes sociais. Aqui não traremos soluções para o problema. Sendo assim, os advogados responsáveis pela defesa continuarão lutando pelos nossos direitos", escreveu ele.

O funkeiro continuou: "Para as pessoas que estão cheias de ódio em seus corações, criticando severamente, com raiva, comentando suas opiniões que não ajudarão em nada no caso, desejo que Deus traga paz e luz a vocês. Não entrem em conflitos alheios e em discussões que não sabem 100% do que se passa. Cada um tem sua própria vida pra cuidar e isso já deveria ser o bastante. Obrigado!".

A mansão foi adquirida em 2016, dois anos antes de Guimê e Lexa se casarem. Na época, foi reportado que o imóvel havia sido comprado por R$ 2 milhões.

O que diz Lexa

Em seu desabafo, a cantora afirmou que o ex foi o comprador da mansão, mas que, por conta da divisão de bens do casamento, ela foi incluída na cobrança da dívida. "Esse imbróglio da casa já vem se estendendo há muito tempo. Tento acordo há anos, mas tento sozinha. Essa dívida é minha sozinha? Não. Essa dívida nem era minha, porque quando esse contrato foi fechado, nem em São Paulo eu morava. Morava no Rio de Janeiro", disse ela.

Ela acrescentou que tentou fazer um acordo, e que a proposta teria sido aceita pelos credores. Porém, mais tarde, teriam pedido mais dinheiro. "Estou sozinha tentando resolver um super problema. Não acho justo eu pagar sozinha. Nem conheço essas pessoas, nunca toquei na mão delas, nunca assinei esse contrato. Só fui convidada a pagar. Eu sou a única tentando resolver", continuou.

Lexa e MC Guimê ficaram juntos por oito anos, de 2015 a 2023. Eles se casaram em 2018 e passaram por um término conturbado, entre idas e vindas.