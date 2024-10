Novorizontino derrota Ponte Preta e reassume a liderança da Série B

O Novorizontino reassumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 29ª rodada. A partida marcou a revanche de Eduardo Baptista, que completou 100 jogos pelo clube, contra o pai, Nelsinho Baptista. No primeiro turno, o time campineiro havia vencido por 1 a 0.

Com o resultado, o time aurinegro chegou aos 54 pontos, um a mais do que o vice-líder Santos. O acesso é cada vez mais realidade do clube. O Vila Nova, em quinto, por exemplo, tem 46. O Novorizontino chegou também ao sexto jogo sem derrota na competição.

A Ponte Preta, por outro lado, caiu duas posições e foi parar no 15º lugar, com 32 pontos, apenas dois a mais do que o CRB, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O time campineiro perdeu a 'gordura' e passa a estar ameaçado de queda.

O Novorizontino foi com tudo para cima da Ponte Preta no primeiro tempo e conseguiu abrir 2 a 0. O primeiro gol saiu logo aos três, quando Neto Pessoa aproveitou o vacilo de Joílson para cabecear e inaugurar o marcador.

O time da casa continuou na pressão e conseguiu fazer o segundo aos 13, com Reverson. O VAR, porém, flagrou impedimento de Rodolfo na origem do lance e anulou o gol. A Ponte Preta pouco ameaçava, enquanto o rival mantinha o controle da partida.

Aos 37, a bola parada dos donos da casa funcionou novamente na Série B. Neto Pessoa subiu muito e testou para o fundo das redes, após cobrança precisa de Reverson. Aos 45, o árbitro marcou pênalti para o Novorizontino, em uma trombada entre Castro e Pablo Dyego. O time mandante teve a chance de fazer o terceiro gol, mas Pedro Rocha defendeu a cobrança de Rodolfo, evitando uma catástrofe ainda maior para os visitantes.

Nelsinho Baptista deixou a Ponte mais leve no segundo tempo com a saída de Élvis para a entrada de Iago Dias. O time ganhou em velocidade e passou a se aproveitar do comodismo do Novorizontino para assustar. Dodô travou boas batalhas com Jordi, mas parou no goleiro.

Aos 13, Iago Dias chegou a marcar, após chute de Dodô no travessão, mas a arbitragem, com uma demora exorbitante do VAR para analisar um lance claro, assinalou impedimento. A Ponte continuou apertando, até que brilhou a estrela de Nelsinho. Aos 29, após bela troca de passes, Castro deixou Iago Dias livre, dentro da área. O atacante só empurrou.

Após o gol, Eduardo Baptista colocou Dudu em campo. Na sua primeira participação na partida, o volante acertou chute na trave. A bola ainda correu em cima da linha. Após o lance, o Novorizontino cresceu. Reverson teve grandes chances de fazer o terceiro, mas Pedro Rocha evitou um placar mais elástico. No fim, Lucca recebeu com o gol aberto e tentou de voleio, mas a bola foi para fora.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Amazonas, na sexta-feira, às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus (AM). No sábado, às 17h, a Ponte Preta recebe o Botafogo, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 PONTE PRETA

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato (Renato Palm) e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo, Marlon (Dudu) e Reverson; Pablo Dyego (Lucas Cardoso), Neto Pessôa e Rodolfo (Lucca). Técnico: Eduardo Baptista.

PONTE PRETA - Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sergio Raphael (Éverton Brito) e Igor Inocêncio (João Gabriel); Emerson (Ramon), Emerson Santos, Castro e Elvis (Iago Dias); Dodô e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS - Neto Pessoa, aos três e aos 37 minutos do primeiro tempo. Iago Dias, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Rafael Donato e Reversion (Novorizontino); Joílson (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 77.360,00.

PÚBLICO - 5.502 torcedores.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).