Gol relata prejuízo de R$ 544 milhões em agosto, ante R$ 221 milhões em julho

A Gol divulgou nesta noite de segunda-feira, 30, seu relatório operacional mensal contendo informações financeiras do período de 1º a 31 de agosto de 2024, apresentadas ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos, conforme exigido durante seu processo de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial no Brasil). Os dados trazidos no comunicado são preliminares e não foram auditados ou revisados por auditor da Gol.

Segundo o comunicado, a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 544 milhões em agosto, frente a R$ 221 milhões em julho; Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 91 milhões, ante R$ 415 milhões, com margem Ebitda de 6% (23%).

O Ebit foi negativo em R$ 69 milhões, frente a R$ 250,7 milhões positivos em julho, com margem de -4% (14,1%). A receita líquida foi de R$ 1,568 bilhão ante R$ 1,784 bilhão no mês anterior.

Em agosto, a Gol tinha dívida líquida de R$ 28,391 bilhões, enquanto em julho era de R$ 28,016 bilhões em empréstimos e financiamentos, arrendamento e financiamentos DIP (contraído por um devedor em recuperação judicial). O caixa, equivalentes de caixa e aplicações de curto prazo totalizavam R$ 1,954 bilhão (ante R$ 2,168 bilhões) e as contas a receber eram de R$ 3,093 bilhões (ante R$ 3,162 bilhões).