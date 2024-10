Pesquisa Atlas no Recife: João Campos tem 65,2% e Gilson Machado marca 21,3%

A pesquisa AtalsIntel divulgada nesta segunda-feira, 30, mostra o atual prefeito João Campos (PSB) na liderança da corrida pela Prefeitura de Recife, Pernambuco. Campos aparece com 65,2% dos votos válidos, seguido pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), que registra 21,3%.

Na sequência estão a deputada estadual Dani Portela (PSOL) e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) empatados com 4,5% e 4,4% das intenções respectivamente. No cenário estimulado, Tecio Teles (Novo) soma 2,1% dos possíveis votos. Ludmila (UP) e Simone Fontana (PSTU) contam com 0,1% cada uma, quanto Victor Assis (PCO) não pontuou.

A pesquisa, que entrevistou 1.202 eleitores a partir de 16 anos, entre os dias 24 e 29 de setembro, possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e conta com um nível de confiança de 95%. O levantamento feito pela Atlas está registro no TSE sob o protocolo PE-06253/2024.