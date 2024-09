Pesquisa Quaest no Recife: João Campos tem 75% e Gilson Machado, 11%

O prefeito João Campos (PSB) mantém a liderança na disputa pela prefeitura do Recife (PE) com 75% dos votos, de acordo com a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 30. O resultado indica uma vitória de Campos ainda no primeiro turno. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece em seguida com 11%, enquanto o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) e a deputada estadual Dani Portela (PSOL) têm 3%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais.

Técio Teles (Novo) aparece com 1%. Ludmila Outtes (UP), Victor Assis (PCO) e Simone Fontana (PSTU) não pontuaram. Indecisos somam 2, e 5% dos eleitores recifenses pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa Quaest ouviu 900 eleitores de Recife entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04873/2024.

O candidato à reeleição pelo PSB tinha 77% das intenções de voto, no último levantamento. Machado e Dani Portela oscilaram 3 p.p e 1 p.p para cima, respectivamente, comparados à pesquisa anterior. Coelho caiu um ponto porcentual; antes tinha 4%. Todos os postulantes oscilaram dentro da margem de erro.

João Campos também lidera com folga na pesquisa espontânea - quando os entrevistados respondem o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos. O atual prefeito tem 62% das intenções de voto. Gilson Machado foi citado por 8% dos eleitores, Dani Portela 2%, Daniel Coelho, 1% e Técio Teles, 1%. Brancos, nulos ou eleitores que não vão votar somam 5%. Indecisos são 21%.

A pesquisa Quaest questionou aos eleitores quais são os candidatos que eles mais rejeitam. Daniel Coelho lidera o índice de rejeição, com 49% dos eleitores dizendo que não votariam nele. Dani Portela, 36%, Gilson Machado, 35%, e Tecio Teles, 27%, aparecem logo em seguida. O atual prefeito é rejeitado por 14% dos entrevistados.

Quando perguntados sobre uma possível mudança nas intenções de voto, 82% dos eleitores afirmam que a escolha é definitiva enquanto 18% dizem que ainda podem mudar o voto. Entre os eleitores que escolheram João Campos, 84% estão decididos e 16% podem trocar de opção. Já entre os entrevistados que optaram por Gilson Machado, 82% dizem ser uma escolha definitiva, enquanto outros 18% ainda podem mudar o voto.