Em ação contra crimes eleitorais, PF apreende R$ 800 mil a bordo de avião no AM

Em meio a uma fiscalização contra crimes eleitorais, a Polícia Federal no Amazonas apreendeu nesta segunda-feira, 30, R$ 798.750,00 em dinheiro vivo dentro de uma sacola e de uma caixa de papelão em um avião fretado. A aeronave iria partir do Aeroclube do Amazonas, em Manaus, para Jutaí, município de 15 mil habitantes ao Norte do Estado, a 630 quilômetros da capital.

O responsável pelo avião que transportaria o dinheiro foi levado à PF para depor. O dinheiro foi encaminhado à Superintendência Regional da PF, que abriu investigação sobre a procedência do montante.

A apreensão se dá na esteira das fiscalizações reforçadas por ordem do diretor geral da PF, delegado Andrei Rodrigues, e que serão executadas até o segundo turno das eleições em todo o País.

No Amazonas, os agentes estão fazendo inspeções sistemáticas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e também no porto de Manaus para reprimir crimes eleitorais no Estado.