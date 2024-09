RMD: por greve, Tesouro não divulga perfil de detentores nem dados de reserva de liquidez

O Relatório Mensal da Dívida Pública (RMD) referente ao mês de agosto, divulgado na noite desta segunda-feira, 30, pelo Tesouro Nacional, não apresentou informações sobre o perfil dos detentores da dívida pública nem dados referentes à reserva de liquidez - o chamado "colchão da dívida" -, devido à greve dos servidores do órgão.

A mobilização dos servidores tem impactado as divulgações sob responsabilidade do Tesouro. Pela programação inicial, o RMD deveria ter sido divulgado na semana passada, mas foi publicado apenas hoje. Já a coletiva à imprensa será no próximo dia 2.

Já o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de agosto, que seria inicialmente publicado na última sexta-feira, 27, sairá apenas no próximo dia 3. Como mostrou mais cedo o Broadcast, apesar do atraso, o resultado das contas do governo central constam no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), divulgado hoje no Diário Oficial da União (DOU). Normalmente, os valores são publicados antes no RTN, mas a greve dos servidores da instituição atrasou o calendário de divulgação.

Por causa da greve, a Secretaria do Tesouro Nacional também informou hoje que não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto nesta terça-feira, 1. A operação foi cancelada também na semana passada por causa da mobilização no órgão.

Em nota, o Tesouro informou que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente amanhã. Ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos no programa.