José de Abreu é condenado a pagar R$ 35 mil a Carlos Vereza após chamar ator de 'esclerosado'

José de Abreu foi condenado a pagar R$ 35 mil reais por danos morais a Carlos Vereza. Ele foi processado pelo ator após chamar o colega de profissão de "sem caráter", "esclerosado" e "fascista" em janeiro de 2020.

As declarações foram feitas em uma postagem no X (antigo Twitter). Abreu também acusou Vereza de agredir um colega com uma bengala durante as gravações da novela Corpo Dourado, de 1998.

"Meu caro colega Carlos Vereza ... achei muito bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória, digna de um esclerosado ... Fascistas e apoiadores de fascistas, como você e Regina Duarte, mas que jamais atira uma bengala em uma colega de profissão em início de carreira, em cena, como você fez na novela Corpo Dourado, eu estava lá, eu vi", dizia a publicação de Abreu.

A decisão partiu da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ), que alegou que as mensagens publicadas por Abreu ultrapassam o direito à liberdade de expressão. Além da sentença, o ator deve se retratar publicamente nas redes sociais.

Antes de seu recurso ser recusado, José de Abreu disse que usou seu direito de livre pensamento para criticar Vereza.