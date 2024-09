Quem é Jackie Apostel, a namorada brasileira do filho de Victoria e David Beckham

Cruz Beckham, filho de 19 anos de Victoria e David Beckham, assumiu publicamente o relacionamento com a cantora brasileira Jackie Apostel, de 28 anos. Cruz levou a namorada para assistir ao desfile da grife da mãe, que aconteceu na última sexta, 27, na Semana de Moda de Paris.

O casal foi flagrado pela primeira vez em junho, no festival Glastonbury, na Inglaterra. No desfile, ocuparam a primeira fileira ao lado do restante dos Beckham. Jackie usava um vestido desenhado pela própria Victoria. Em seu Instagram, a cantora posou com o modelito e parabenizou a sogra. "O desfile mais lindo e o vestido mais lindo. Parabéns, Victoria Beckham", escreveu.

Cantora e compositora, Jacqueline Jackie Apostel é filha de mãe brasileira e pai alemão, e já morou nos dois países. No Brasil, ela fez parte da girlband Schutz. Após um breve período como artista solo, resolveu dedicar-se à composição, e já colaborou com artistas como as brasileiras Cleo e Carol Biazin.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, Jackie aprendeu a tocar piano aos 2 anos de idade e estudou poesia e atuação por anos.

Fotos publicadas nas redes sociais mostram que Jackie é amiga de Lucas Jagger, filho de Mick Jagger com a apresentadora Luciana Gimenez.

Cruz também tem apostado na carreira de músico, embora ainda não tenha lançado suas canções oficialmente. No Instagram, ele vem compartilhando imagens em estúdio e vídeos tocando violão há um tempo.

Victoria e David também são pais de Brooklyn, de 25 anos, Romeo, de 22, e Harper, de 13.