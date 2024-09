'Volta Por Cima': Conheça a história e o elenco da nova novela das 7 da Globo

Nesta segunda-feira, 30, começa a nova novela das 19h da TV Globo intitulada Volta por Cima que irá entrar no lugar de Família é Tudo. A trama é escrita por Claudia Souto, que também foi responsável por obras como Pega Pega e Cara e Coragem.

Qual o enredo de 'Volta por Cima'?

A história acompanhará Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira), dois moradores do subúrbio do Rio de Janeiro que estão em busca de um futuro melhor. A jovem, que quer ser empreendedora, teve que abdicar de seus sonhos para cuidar de sua família, os pais Lindomar (MV Bill) e Doralice (Tereza Seiblitz), sua irmã adolescente Tati (Bia Santana) e seu tio Osmar (Milhem Cortaz).

Já Jão é cobrador de ônibus e está se esforçando ao máximo para ter um cargo melhor na empresa. Entretanto, ele sente que nunca irá conseguir, pois é desprezado pelo amigo e braço direito do chefe, Edson Bacelar (Ailton Graça).

Os dois vivem um relacionamento conturbado no começo. Mas, tudo muda com a morte do pai de Madá em um acidente de ônibus. O que era ódio acaba virando amor e os dois não conseguem mais negar a atração mútua.

A trama se complica mais ainda, pois a futura empreendedora está em um relacionamento com Chico (Amaury Lorenzo). Além disso, a mocinha tem que lidar com o tio vigarista que, ao mexer nas coisas do irmão, encontra um bilhete de loteria premiado e quer o dinheiro só para ele.

Quem está no elenco?

Além do casal protagonistas, o elenco conta com Betty Faria, Claudia Missura, Drica Moraes, Fábio Lago, Iara Jamra, Juliana Alves, Juliano Cazarré, Pri Helena, Rodrigo Fagundes, Tonico Pereira e Viviane Araújo.